Iodonna.it - La mensilità aggiuntiva arriva per i dipendenti pubblici e privati tra il 13 e il 24 dicembre, mentre i pensionati l'hanno già ricevuta all'inizio del mese. Inoltre, chi ha fatto domanda e possiede i requisiti, nella busta paga di dicembre riceverà anche il bonus Natale

Leggi su Iodonna.it

Tra il 13 e il 24, nelle tasche di oltre 32 milioni di italiani, tra lavoratori, arriverà la tredicesima, un’iniezione di liquidità che per i beneficiari rappresenta, secondo un recente sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, un’opportunità per vivere più serenamente, affrontando meglio le festività natalizie. Viaggi e vacanze: gli Italiani non rinunciano, neanche in tempi di crisi X Tredicesima, ci siamo: a chi spettaLa tredicesima è un diritto per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, e per tutti i