Ilgiorno.it - Digital videomaking. Focus logistica

Leggi su Ilgiorno.it

Acquisire le competenze necessarie per realizzare contenuti audiovisivi professionali destinati al web. È possibile farlo grazie al corso gratuito “: riprese e montaggio per il web”, proposto da Afol Metropolitana e finanziato nell’ambito del programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Il corso, della durata di 40 ore, partirà l’8 gennaio al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. I partecipanti potranno apprendere le principali tecniche di ripresa e conoscere i formatii audio-video. L’approccio formativo alterna lezioni teoriche e pratiche, con l’utilizzo di attrezzature professionali nei laboratori dedicati. Al termine del corso, gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore e superato la prova finale, riceveranno un attestato che certificherà le conoscenze e le abilità acquisite.