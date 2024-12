Tarantinitime.it - Da Turchia e Macedonia in Puglia per riscoprire la gentilezza

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSino al 14 dicembre, 16 ragazzi ospiti a Fragagnano saranno impegnati in una serie di attività con la gente del posto. Dopo il Covid, si riscopre il valore delle stimolazioni sociali e sensoriali.Un’intera settimana peril valore della. Accade in, su iniziativa della Pro Loco di Fragagnano – in provincia di Taranto – promotrice di un progetto interamente dedicato ai più giovani. Per l’occasione, dal 7 dicembre scorso e sino al prossimo 14 dicembre prossimi sono ospiti della cittadina in provincia di Taranto 8 ragazzi dallae altrettanti dalla, accompagnati da 4 team leader, impegnati in una serie di attività con la popolazione locale. «Vogliamo far riconoscere e riportare in luce quei gesti di– commenta la presidente della Pro Loco, Nunzia Digiacomo, che spesso a causa della fretta tendiamo a dimenticare».