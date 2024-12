Lanotiziagiornale.it - Crescita ferma e industria al collasso: verso un altro bagno di sangue per l’economia italiana a dicembre

Che le cose non vadano così bene, per, non è di certo una sorpresa. Le ultime stime di Ocse e Istat sullaevidenziano un Paese quasi fermo, con un aumento del Pil che è di fatto la metà di quello previsto dal governo.Ma le brutte notizie per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni non sono finite e a gelare, nuovamente, il ministro del, Giancarlo Giorgetti, ci pensa anche Conf. La congiuntura flash del Centro Studi dell’associazione deglili evidenzia come asia ancora “in rallentamento” e come sia anche “elevata” l’incertezza sul Pil del quarto trimestre., arischia ancoraUn’altra battuta d’arresto è quindi dietro l’angolo, dopo lazero del periodo che va da luglio a settembre.