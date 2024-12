Lettera43.it - Champions League, dove vedere le partite di Juventus, Milan e Bologna dell’11 dicembre

Leggi su Lettera43.it

Prosegue la sesta giornata di, che si è aperta ieri con le due sconfitte di misura di Inter e Atalanta rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Real Madrid. Stasera 11alle ore 21 toccherà alle altre tre italiane impegnate nella competizione. Laospiterà, nel big match in esclusiva su Amazon Prime Video, il Manchester City di Pep Guardiola in una partita che può dire molto sul prosieguo delle due squadre in Europa. Parallelamente ilsarà di scena a San Siro per centrare la quarta vittoria consecutiva e mirare alla qualificazione diretta agli ottavi: al Meazza arriverà la Stella Rossa, già battuta dai nerazzurri per 4-0, con diretta su Sky Sport Uno. Ilinvece è ancora a caccia della prima vittoria: ci proverà sul difficile campo di Lisbona contro il Benfica, in esclusiva su Sky Sport Arena.