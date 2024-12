Inter-news.it - Champions League, dopo l’Inter oggi Juventus e Milan: partite e diretta TV

Leggi su Inter-news.it

Mercoledì diche vede tre italiane in campo,le sconfitte di ieri per Atalanta e Inter. Tocca al Bologna, la squadra più in difficolta, così come a(contro il Manchester City) e(con la Stella Rossa).– 6ª GIORNATAAtlético Madrid-Slovan Bratislava mercoledì 11 dicembre ore 18.45 –TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253Lille-Sturm Graz mercoledì 11 dicembre ore 18.45 –TV Sky Sport 254Arsenal-Monaco mercoledì 11 dicembre ore 21 –TV Sky Sport 255Benfica-Bologna mercoledì 11 dicembre ore 21 –TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253Borussia Dortmund-Barcellona mercoledì 11 dicembre ore 21 –TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 254Feyenoord-Sparta Praga mercoledì 11 dicembre ore 21 –TV Sky Sport 257-Manchester City mercoledì 11 dicembre ore 21 –streaming Amazon Prime Video-Stella Rossa mercoledì 11 dicembre ore 21 –TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252Stoccarda-Young Boys mercoledì 11 dicembre ore 21 –TV Sky Sport 256Per ogni blocco diin contemporanea (esclusa-Manchester City) sarà possibile seguireGolsui canali Sky Sport Uno (ore 18.