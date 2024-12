Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter 1-0: cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha rimediato la prima sconfitta in Champions League di questa stagione, perdendo 1-0 sul campo del. Cade l’imbattibilità anche di Yann Sommer. Di seguito le statistiche e le curiosità della partita tra1-0: curiosità esulla partita573 – I minuti di imbattibilità di Yann Sommer in Champions League con la maglia dell’. Il record si ferma a questa cifra,rotto dalla rete di Nordi Mukiele al 90?.8 – Come i gol subiti dall’dopo l’80’ di gioco. Un dato che sicuramente dovrà far riflettere Simone Inzaghi. Nell’ordine, la Beneamata ha subito gol dopo l’80’ da Genoa, Monza, Milan, Udinese, Torino, Juventus, Parma e ieri.2 – Oltre a ieri, solo una volta l’non era andata in gol in Champions League, ossia contro la Real Sociedad nell’ultima partita della fase a gironi della scorsa stagione (0-0 a San Siro).