Alluvione a San Benedetto | nuove valvole antiriflusso per la sicurezza idraulica

Il rombo dei fiumi Ronco e Montone, entrambi in piena, lunedì notte hanno fatto temere il peggio agli abitanti dei quartieri alluvionati e c’è anche chi, oltre che con la paura, ha dovuto fare i conti – ancora una volta – anche con l’acqua. In particolare diverse situazioni di criticità hanno interessato il quartiere San, dove le fogne hanno smesso di ricevere le ingenti piogge. "In via Pelacano, Isonzo e via Montenero sono entrati subito in azione i cinque auto spurghi di Hera per pulire i pozzetti e lavare le strade da fango e detriti. Per quanto riguarda scuole ed edifici pubblici, non si rilevano criticità". Oltre agli interventi messi in campo dal Comune, in collaborazione con la Polizia Locale, Hera e la Protezione Civile regionale per far fronte agli oltre 94 millimetri di pioggia caduti nella giornata di lunedì, l’assessore Giuseppe Petetta annuncia importanti novità per laterritoriale dal punto di vista degli investimenti e delle future opere idrauliche: "Proprio in queste ore abbiamo avuto la conferma da parte di Hera dell’installazione, prevista per l’inizio del prossimo anno, delledi non ritorno nella zona di via Pelacano e via Isonzo.