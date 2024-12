Allarme Acerbi infortunio più grave del previsto | ecco la data di rientro

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Stefan de Vrij sta dimostrando una leadership difensiva di alto livello, risultando uno dei pilastri dell’Inter nelle ultime uscite. Tuttavia, Simone Inzaghi continua a fare i conti con l’assenza di Francesco, un giocatore fondamentale per garantire rotazioni in un periodo di calendario particolarmente denso.L’allenatore nerazzurro ha escluso un recupero del centrale italiano per la sfida contro la Lazio, confermando che sia lui che Pavard resteranno indisponibili: “Giocheranno gli stessi perché lui e Pavard non ci saranno”, ha dichiarato.: salta la LazioSecondo La Gazzetta dello Sport, inizialmente c’era qualche speranza per un ritorno anticipato di, ma il suosembra essere piùdel. I tempi di recupero restano incerti, complicando la gestione delle rotazioni per le prossime sfide cruciali.