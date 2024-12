Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2024 ore 13:30

servizi per la mobilità riaperta alvia della Pisana tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta al della Vittoria in corso lavori di potatura alberi in viale delle Milizie chiusa l'altezza di piazza delle Cinque Giornate deviata e diversi lavori di potatura alberi con riduzione di carreggiata in piazza e via Cornelia fino al 20 dicembre altri lavori sempre di potatura alberi in via Gregorio VII 3 a via Sergio primo e via del Cottolengo fino al 22 dicembre inevitabili ripercussioni aldi zona ci spostiamo a Ostia per lavori in via delle Baleniere 3 a via Vasco de Gama e via dei Traghetti deviazioni per diverse linee bus