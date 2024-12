Ilrestodelcarlino.it - Smantellato il cantiere. Ultima parte dei lavori

Verso la chiusura definitiva: ildi via Dandolo, presente da anni lungo la strada in zona nord, è stato quasi del tutto. Dopo le proteste dei cittadini infatti lainteressata dallo scavo è stata chiusa e anche le delimitazioni sono state in buonatolte. Adesso mancherebbe soltanto laper cui, lo scorso maggio, si è innescata la protesta degli abitanti locali. "Le vasche sono state realizzate – commenta il vicesindaco Tonino Capriotti – quindi ora non resta che spostare le tre cabine. Al progetto è stata applicata una variazione che comporterà altro tempo, ma pensiamo che entro giugno tutto sarà completato". I tre abitacoli, necessari per il funzionamento del sistema, si estendono per una lunghezza di circa 15 metri e traslocheranno in piazza del Pescatore, nellache dà sul Museo del Mare di via Colombo.