Sport.quotidiano.net - Sella, la firma di Devoe. Ma è ancora emergenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laufficializza Gabee mette nel mirino la sfida con Avellino, recupero della 12° giornata fissato per domani sera alla Baltur Arena con palla a due alle 20,30. Una trattativa in piedi da giorni e messa nero su bianco nel weekend, l’ultimo da giocatore della Benedetto di Terry Henderson - che lascia la truppa biancorossa con un season high da 18 punti segnati a Verona, ma con tante e troppe incognite sul suo rendimento - per il quale si cercherà una collocazione. Arriva tramite Orzinuovi, con alle spalle in stagione 14 gare giocate a 14.8 punti di media, conditi da 3 assist e 2 rimbalzi (dopo i quasi 19 medi segnati nell’ultima serie playoff disputata con la maglia di Verona), nei quali figurano anche i 12 realizzati contro la Benedetto il 6 ottobre scorso nel successo al fotofinish 86-84 degli orceani.