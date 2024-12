Prodotti elettrici natalizi non sicuri | sequestri del NAS in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Operazione del NAS per la sicurezza dei consumatori: i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dihanno sequestrato 189 confezioni dinon conformi alle normative di sicurezza. L’intervento, condotto presso esercizi commerciali ae Priverno, mira a proteggere le famiglie italiane dai rischi legati all’uso di articoli potenzialmente pericolosi durante le festività.sequestrati e violazioni rilevateNel dettaglio, i militari hanno rinvenuto tra iirregolari:Faretti e proiettori LED;Catene luminose utilizzate per decorazionie.Gli articoli sequestrati erano privi di:Indicazioni sul produttore o sull’importatore stabilito nell’Unione Europea;Informazioni obbligatorie in lingua italiana.