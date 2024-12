Liberoquotidiano.it - Palermo, Adsp Mare di Sicilia occidentale realizzerà passerella via Crispi

, 10 dic. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema portuale deldiè stata identificata dal Comune come soggetto attuatore dellache consentirà di decongestionare il traffico su via. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'deldiPasqualino Monti a margine della sesta edizione di 'Noi, il Mediterraneo' organizzato dalMarina Yatching. "In sinergia con la città dobbiamo pensare a una viabilità migliore, riappropriarci delle aree che ci mancano e che ci consentiranno di evitare il traffico sulla via- ha spiegato Monti - Il Comune ci ha identificato come soggetto attuatore anche per questo importante lavoro: realizzare lache attraversa la viae atterra a sette metri e 50 alla radice della via Amari".