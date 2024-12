Lanazione.it - Nuovo protocollo di sicurezza a Massa Carrara contro le truffe agli anziani

. Ancora azioni di contrasto da parte delle istituzioni. E’ di ieri la sottoscrizione di unaggiuntivo tra il prefetto diGuido Aprea, il sindaco diFrancesco Persiani, la sindaca diSerena Arrighi, il questore Santi Allegra e i comandanti provinciali della Guardia di finanza, Massimo Manucci, e dei carabinieri, Alessandro Dominici. L’accordo, che rientra nel quadro del ’Patto per laUrbana e per la Promozione e Attuazione di un Sistema diPartecipata e Integrata’, siglato il 3 dicembre 2022, rappresenta unpasso avanti per la prevenzione e il contrasto delle. Grazie a questo atto aggiuntivo, per l’anno 2025, il Comune diotterrà un finanziamento destinato a queste iniziative di 25mila euro circa rispetto ai 15 mila dello scorso anno, confermando l’impegno congiunto di istituzioni e forze dell’ordine nel garantire maggiorealle fasce più vulnerabili della popolazione.