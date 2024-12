Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti e la voglia di migliorarsi: l’argento della continuità in vasca corta a Budapest

Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Parigi tre finali disputate e ladi continuare aè ripartito per un nuovo quadriennio olimpico con questa motivazione. Non semplice per lui, che tanto deve darsi nelle sue distanze, trovare gli stimoli. 200 delfino, 200 e 400 misti sono delle belle bestie da domare e per farlo è necessario, come si suol dire, il mood giusto.In un 2024 che ha agli sgoccioli, l’allievo di Stefano Franceschi hadi chiudere bene nella rassegna iridata in. E così c’è stata la classica partenza a “Razzo”, connei 200 misti, sbriciolando un crono che non si toccava da tre stagioni. Il muro dell’1:51 è stato infranto e non c’è alcuna intenzione di spegnere il motore, anzi.“Sono contento, perché volevo questo record e sono sceso in acqua con questo obiettivo.