Notizie.com - Multe annullate ai no-Vax. Più costi che benefici, Buonguerrieri (FdI): “Provvedimento necessario”

Leggi su Notizie.com

ai no-Vax: scoppia la polemica. “”, le opposizioni: “Offese le vittime del Covid”.C’è anche un aspetto tecnico dietro alla decisione del governo di annullare le sanzioni di 100 euro ai no-Vax: “Il recupero del credito ha un costo. Dobbiamo tener presente che ormai si sono pronunciati molti giudici di pace, annullando molti provvedimenti di questa natura. Se si perde c’è una soccombenza di spesa”.leai no-Vax. Piùche(FdI): “” (Ansa Foto) – notizie.comScoppia la polemica dopo la decisione del Consiglio dei ministri di abrogare le norme relative allenei confronti di chi era obbligato a vaccinarsi durante la pandemia Covid-19 e non l’ha fatto. La norma è contenuta nel decreto Milleproroghe ora in esame in Parlamento e prevede l’annullamento delle sanzioni già irrogate e non riscosse, non relativo discarico.