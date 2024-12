Justcalcio.com - L’icona del Liverpool rivela le intenzioni contrattuali di Mohamed Salah prima della possibile uscita

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:La situazione contrattuale dialrimane un punto di contesa in vistafinestra di mercato di gennaio. L’egiziano è in scadenza di contratto in estate e resta da vedere se questa sarà la sua ultima stagione con il club.Le sue prestazioni sono rimaste inalterate:è il capocannonierePremier League con 13 gol in 14 presenze e ha otto assist a suo nome dopo un superbo inizio di vita sotto Arne Slot.Il 32enne ha affermato il mese scorso di essere “probabilmente più fuori che dentro” ale ha detto che non gli era stato offerto un nuovo contratto. “Non mi ritirerò presto, quindi sto solo giocando, concentrandomi sulla stagione e cercando di vincere la Premier League e, spero, anche la Champions League”, ha detto. “Sono deluso ma ce la faremo”.