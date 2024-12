Lettera43.it - Jeremy Allen White entra nel cast del film The Mandalorian & Grogu

neldi The, spin-off di Star Wars in uscita il 22 maggio 2026 al cinema, che proseguirà le avventure della serie tivù con protagonista Pedro Pascal. Per il suo esordio in un grande franchise, l’attore vestirà i panni del figlio di Jabba the Hutt, Rotta, apparso già nella serie di animazione The Clone Wars del 2008. Data la natura aliena del personaggio, è verosimile pensare che il 33enne di Brooklyn gli presterà solamente la voce in qualità di doppiatore. Impegnato sul set del biopic sulla rockstar Bruce Springsteen,andrà a caccia del terzo Golden Globe consecutivo per la serie The Bear in cui interpreta lo chef Carmen Berzatto dopo la nomination anche per il 2025.The: cosa sappiamo su trama eLa trama del, che vanterà come per la serie tivù la regia di Jon Favreau, è ancora avvolta nel mistero.