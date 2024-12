Bergamonews.it - Insiste il vortice freddo ma da mercoledì torna il sole sulla Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn’area di bassa pressione posizionata sull’Italia centrale influenza ancora parzialmente il temponostra regione ma con fenomeni in graduale esaurimento. Nel corso della settimana graduale ritorno dell’alta pressione sempre accompagnato da un debole flusso di correnti orientali.Martedì 10 dicembre 2024Tempo previsto: cielo inizialmente da nuvoloso a molto nuvoloso con schiarite nel corso della giornata a partire dai settori settentrionali della regione in estensione dalla serata anche ai settori di pianura. Precipitazioni deboli residue nella prima parte della giornata sui settori meridionali, nevose a quote superiori ai 900 metri sull’Oltrepò Pavese.