Incendio spaventoso a Malibu, in California: evacuati gli studenti universitari

Non si fermano gli incendi che da giorni divampano nella zona di, in. Nelle ultime ore le fiamme si sono avvicinate in modo impressionante al campus della Pepperdine Univesity, con gliche hanno realizzato filmati in cui si vede il cielo rosso per i roghi, fumo e una serie di incendi sempre più vicini. Leggi anche: Il ristorante rovinato da un semplice video: “Nessuno vuole più venire da noi”Soprannominato «Franklin», l’in corso in questi giorni nei boschi di, in, ha bruciato 345 ettari di terreno nelle prime ore di martedì 10 dicembre. Già dal giorno precedente le autorità avevano emanato ordini di evacuazione nella zona. Il video è stato diffuso sui social da Sabine Hazan, che ha commentato: «Non c’è mai un momento di noia a