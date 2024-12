Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 8 - 14 Dicembre: MasterChef Italia 2024, Piedone Ep.2, OutLander 7a Stagione

Leggi su Digital-news.it

TV SKY / NOW 8 - 14Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 8alle 21:15, su Sky Cinema Uno ein streaming su NOW, debutta "Ma chi ti conosce?", una commedia romantica Sky Original con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Il film racconta la storia di Silvia, aspirante primo violino, e Alessio, un piastrellista romano, che scoprono di aver vissuto la stessa storia d'amore in epoche diverse, pur essendo oggi due persone completamente differenti.