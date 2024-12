Gioielli di Natale | un regalo dal fascino unico e duraturo

Leggi su .com

Life&People.it L’approssimarsi delspinge, inevitabilmente, a pensare ai regali da acquistare per familiari e amici. Tra le molteplici proposte che ci arrivano, la moda, il beauty e ila fanno da padrone. I, in particolare, possiedono unche raramente delude. D’altronde, quale donna resterebbe indifferente di fronte a un gioiello? E non ci riferiamo esclusivamente ai diamanti che – come cantò Marilyn Monroe – are a girl’s best friend, ma a tutti i preziosi e prodotti di alta gioielleria oggetti del desiderio in grado di conferire un tocco di raffinatezza e personalità. Le opzioni sono infinite: bracciali, orecchini, collane, anelli, orologi, di diverse fogge, linee, materiali, rimangono tra i regali più scelti ma anche tra i più ambiti.