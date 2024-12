Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Shin Nosferatu di RRobe con la prefazione di Marco Manetti (Manetti Bros.)

Roberto Recchioni, prolifico creatore di storie tra fumetti, libri, giochi e film, e autore perBD de Il Corvo: Memento mori e Battaglia, si confronta con uno dei personaggi più iconici del cinema horror:.Nato come un adattamento cinematografico del Dracula di Bram Stoker in aperta elusione del copyright, il filmdi Friedrich Wilhelm Murnau è considerato oggi un capolavoro dell’espressionismo tedesco e ha ricevuto diversi remake tra cui la celebre pellicola di Werner Herzog e il nuovo, attesissimo film di Robert Eggers in arrivo nelle sale italiane il primo gennaio 2025.Proprio come un vampiro destinato a non morire e capace di rigenerarsi in eterno, ora, con la scrittura e i disegni di Roberto Recchioni, diviene, (dove “” significa sia “nuovo” che “vero”), una spettacolare reinterpretazione a fumetti della storia del conte Orlok che ricalca le atmosfere oscure e i silenzi dell’indimenticabile film di Murnau, rileggendone il mito secondo fascinazioni provenienti dalla sensibilità punk dell’autore e dal manga.