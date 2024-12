Ilveggente.it - Dolore immenso per Leclerc: tifosi col fiato sospeso

Leggi su Ilveggente.it

per: il pilota monegasco ha chiuso in questo modo la stagione. Le sue parole sono uno schiaffo difficile da digerireDue giorni fa si è concluso il Mondiale di Formula Uno. E purtroppo la Ferrari, nonostante una rimonta clamorosa di, partito dall’ultima fila e che ha finito sul podio, non è riuscita a portare a casa la classifica costruttori.percol(Lapresse) – Ilveggente.itTrionfo della McLaren, che ha vinto pure il gran premio con Norris e alla fine, i meccanici della Rossa, hanno dato il giusto merito ai rivali. Per moltissimi anni questo duello è stato quello che ha acceso il Circus, nel vero senso della parola, perché se le sono date sempre di santa ragione e il rispetto non è mai mancato. Detto questo, alla fine,ha mostrato tutta la sua delusione per non essere riuscito nell’intento.