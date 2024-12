Anteprima24.it - Controlli straordinari da parte dei Carabinieri: denunce e sequestri di stupefacenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, la Compagniadi Montella, sotto il coordinamento del ComandoProvinciale di Avellino e in linea con le direttive impartite dal Prefetto Rossana Riflesso, ha condotto un servizioo di controllo preventivo del territorio.L’operazione, che ha visto l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha interessato sia le principali arterie stradali, con particolare attenzione alla SS 7 Appia (nota come Ofantina bis), sia il centro abitato.Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno contestato una decina violazioni al Codice della Strada, ritirato un documento di guida scaduto e denunciati in stato di libertà due soggetti di Lioni. Uno dei due, sorpreso alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente, era già stato sanzionato per la stessa violazione negli ultimi due anni.