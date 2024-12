Metropolitanmagazine.it - Continua la (presunta) cessione di Avon a Natura&Co

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sembrava essersi fermato lo studio delladia Natura&Co. Infatti, dopo quella che sembrava una pausa quasi definitiva ad agosto, ora pare che si siano ripresi gli studi per una eventuale. Infatti per la prima volta Natura&Co a febbraio aveva annunciato che stava valutando le sue opzioni. Riprendono gli studi sulladia Natura&CoNatura&Co aveva poi già dichiarato il suo piano. In primis, a seguire il procedimento fallimentare è un tribunale statunitense. Quest’ultimo, stando a quanto riportato dallo stesso brand, avrebbe approvato un accordo tra Natura&Co e i creditori diProducts. Inoltre, è stato anche stabilito un nuovo accordo sulle attività dial di fuori degli Stati Uniti. Questo permetterebbe a Natura di ricominciare a riprendere l’analisi di cosa fare con l’unità.