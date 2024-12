Napolipiu.com - Conte non fa sconti a nessuno: Kvara rischia la panchina

non fala">Le ottime prestazioni di Neres potrebbero costare il posto al georgiano nella sfida contro l’Udinese. Il tecnico azzurro pronto a decisioni forti.Una decisione forte potrebbe caratterizzare la formazione del Napoli nella trasferta di Udine. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Antoniostarebbe valutando di lasciare Khvichatskhelia in, premiando l’ottimo momento di forma di Neres.Il brasiliano ha conquistato la fiducia del tecnico con prestazioni sempre più convincenti. “Quando gioca riesce a rendersi quasi sempre pericoloso o entrare in un’azione decisiva”, evidenzia il quotidiano romano, ricordando i suoi ultimi exploit: “Contro il Toro aveva segnato ancora, però in fuorigioco; contro la Roma ha sfiorato il bis con un’azione micidiale e un giro splendido finito fuori di un clic”.