Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione a San Lazzaro di Savena: criticità idraulica e idrogeologica per piogge incessanti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giornate die neve, oggi sarà ancorae si teme per il livello dei fiumi. I disagi registrati finora si concentrano in particolare in Appennino (con traffico in tilt in alcuni tratti e black-out in serie) e a Sandi, mentre al momento l’area della città tiene duro: resistono il Ravone, il Reno e i torrenti collinari, che invece nel passato recente si erano resi protagonisti di allagamenti e. A San, domenica sera, era scattata anche l’ordinanza di evacuazione per i piani terra e i seminterrati, con allagamenti di alcuni garage al Farneto e di una rimessa in via del Seminario. Ordinanza che, ieri pomeriggio, è cessata. Resta però, appunto, l’per la giornata di oggi. Leattese per le prossime ore potrebbero tornare a innalzare i livelli dei fiumi.