Ilgiorno.it - Accoltellato alla schiena per aver pagato la droga con soldi falsi. Fermato l’aggressore

Villa d’Almè (Bergamo) – Avrebbedellacon banconote false. E per questo si è beccato una coltellata. Sarebbe questo il movente dietro al tentato omicidio di un giovane tunisino, avvenuto lo scorso primo dicembre nei boschi di Villa d'Almè, in provincia di Bergamo. I carabinieri della compagnia di Zogno hannoil presunto responsabile, un giovane marocchino. A lui sono arrivati grazie all'esame delle immagini delle telecamere di sicurezza di tutte le aree circostanti e alle informazioni fornite dai testimoni. I militari sono riusciti a risalire all'auto utilizzata dall'aggressore per raggiungere l'area boschiva e poi fuggire. Si è arrivati così a una cerchia di sospettati, tra i quali è stato individuato il giovane marocchino,per tentato omicidio pluriaggravato.