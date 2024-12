361magazine.com - Vincenza Alessio Librandi: un’ambasciatrice calabrese tra le donne del vino più influenti al mondo

La Calabria, terra di vitigni antichi e sapori autentici, vede una delle sue eccellenze,, brillare sulla scena internazionale. La produttrice e referente regionale de “LedelCalabria” è stata infatti nominata tra le 50delpiùalsecondo il prestigioso “Women in Wine & Spirits Award”.Un riconoscimento che premia non solo la sua carriera nel settore vinicolo, ma anche il suo impegno costante per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa. La nomination nella categoria “Corporate Social Responsibility” testimonia l’attenzione che l’aziendadedica alle tematiche ambientali e sociali, integrandole nella gestione dell’azienda di famiglia.Fondata da Raffaelee guidata fino al 2012 dai fratelli Antonio e Nicodemo, oggi, l’azienda è condotta da Raffaele, Paolo, Francesco e Teresa, impegnati in prima linea in tutte le attività aziendali: dalla gestione dei vigneti alla commercializzazione.