Schick spinge dopo il recupero | scelta probabile per Bayer Leverkusen-Inter

Uno dei puntirogativi per la formazione di Xabi Alonso in vista didi domani riguarda Patrickl’ultimo problema fisico da cui sembra aver però già recuperato. E proprio lui dovrebbe partire da titolare insieme a Florian Wirtz.VERSO LA TITOLARITÀ – Lo aveva anticipato oggi Xabi Alonso in conferenza stampa e gli aggiornamenti delle ultime ore lo sembrano dimostrare: Patrickè pronto a scendere in campo da titolare perdi domani. Conoscenza anche del campionato di Serie A, l’attaccante ceco si prepara a dare battaglia alla difesa nerazzurra, composta per forza di cose dal terzetto Bisseck-de Vrij-Bastoni. Si tratta per il momento, però, solo di supposizioni. Il giocatore infatti è alle prese con ilda un infortunio e, nonostante sia sicuramente a disposizione, Xabi Alonso ha comunque provato in giornata anche una formazione senza di lui davanti, ma con soltanto Florian Wirtz in qualità di falso nove.