Recanati e Loreto non sbagliano Senigallia e Virtus ko

67 OZZANO 73 GOLDENGAS: Perna, Venga 15, Clementi 10, Giacomini 11, Maiolatesi 9, Tamboura, Druda ne, P.Sablich ne, Arceci 2, Gentili ne, Landoni 10, Giampieri 10. All. Petitto FLYING BALLS: OZZANO: Myers 13, Torreggiani 5, Zani ne, Ranitovic 15, Domenichelli 5, Ranuzzi 17, Tibs 3, Cortese 9, Balducci 2, Piazza 4, Baggi. All. Lolli Arbitri: Sperandini di Corridonia e Martini di Mosciano Parziali: 9-27 24-43 47-65 67-73Ozzano, sulla carta più forte per talento, esperienza e profondità all’inizio domina, poi nel finale trema contro una Goldengas giovane e incerottata come ormai da molte settimane, ma alla fine prevale 67-73. Al PalaPanzini si assiste a un match sempre condotto dagli ospiti, che si confermano in testa: Ozzano dilaga da subito su una Goldengas che ripresenta in panchina Pietro Sablich e Druda, ma senza schierarli, mentre Giovanni Sablich resta in tribuna ancora alle prese con un infortunio che lo terrà fuori per mesi, poi nel finale rischia di farsi rimontare per l’orgoglioso rientro senigalliese.