Ranking Atp aggiornato a lunedì 9 dicembre | tutto invariato nella top 100

Leggi su Sportface.it

Il nuovoAtp2024, dopo la conclusione anche degli ultimi tornei challenger. Situazione che resta invariata con i tennisti che si stanno godendo le ultime settimane di vacanza prima del rientro in campo, fissato per venerdì 27con la United Cup. Prima ci saranno le Next Gen Finals (18-22) con protagonisti Arthur Fils, Alex Michelsen, Jakub Mensik, Juncheng Shang, Learner Tien, Luca Van Assche, Nishesh Basavareddy e Joao Fonseca.Atp2024Jannik Sinner 11.830 puntiAlexander Zverev 7.915Carlos Alcaraz 7.010Taylor Fritz 5.100Daniil Medvedev 5.030Casper Ruud 4.255Novak Djokovic 3.910Andrey Rublev 3.760Alex De Minaur 3.745Grigor Dimitrov 3.35017. Lorenzo Musetti 2.60032. Flavio Cobolli 1.