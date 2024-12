Terzotemponapoli.com - Quote vincente Serie A: Inter favorita, ma l’Atalanta fa sul serio. Scivola il Napoli, ora terzo candidato

La 15esima giornata diA ha portato con sé il ribaltone in vetta alla classifica: la Dea, infatti, con la vittoria ai danni del Milan si è portata al primo posto effettuando il sorpasso sul, caduto in casa nello scontro diretto conto la Lazio e ora a due punti di distanza dal. Di conseguenza, le possibilità di vittoria del tricolore da parte degli uomini di Gasperini sono aumentate, parallelamente sono invece diminuite quelle dei partenopei. Tuttavia, come mostra il confronto dellesulladellaA proposto da Superscommesse.it, dopo l’ultimo turno i principali favoriti alla vittoria dello scudetto rimangono, ancora, i nerazzurri di Simone Inzaghi:AQuota più alta nel confronto Superscommesse2.25Atalanta3.655.