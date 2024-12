Sport.quotidiano.net - Qui monza. Nesta sfida l’Udinese. Maldini è recuperato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Danielhae ci sarà. Questa è la notizia più bella per Alessandro, che con il suoha l’occasione controdi tornare a vincere per uscire dalla zona rossa. "La squadra - dice il tecnico - ha dimostrato di avere le possibilità, però poi le partite bisogna portarle a casa". Nell’undici tipo tornano Izzo dalla squalifica e Birindelli a destra. Ciurria arma in più a partita in corso.(3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos;, Dany Mota; Djuric. M.C.