Liberoquotidiano.it - Premi, Moby nuovamente partner della trentesima edizione del Premio Gallura

Olbia, 9 dic. (Adnkronos) - Da sempre, quello frae i viticoltori sardi è un connubio fortissimo, non solo perché le navicompagniaBalena Blu sono un vero e proprio ponte fra la Sardegna e l'Italia continentale per fare arrivare sulle tavole degli italiani i vini più prestigiosi prodotti con i vitigni sardi, ma anche perché – da sempre –propone ai propri ospiti, nei ristoranti e nei vari punti di ristorazione, le migliori etichette vitivinicole dell'isola, contribuendo a diffondere la cultura enologica sul territorio nazionale. In questo quadro di collaborazione continua in ogni direzione,è statadel, in un binomio di eccellenze che rafforza una volta di più il legame fra la Compagnia e la Sardegna.Sabato scorso, 7 dicembre - a trent'anni esatti dalla primadelo, che si tenne nel dicembre del 1994 ad Azzani, una delle perle- si è svolta la consegna dei diplomi ai produttori partecipanti al concorso enologico