Per la Scala è già domani: dalla Fabbrica in stand by alle nomine dei direttori di orchestra e corpo di ballo

Milano – Neanche il tempo di archiviare il successo della Forza del destino che allasi inizia a parlare già di futuro. Del resto, il cambio della guardia al vertice è dietro l’angolo: a fine febbraio, il sovrintendente in carica Dominique Meyer lascerà spazio dopo cinque anni al successore designato Fortunato Ortombina, che già da qualche mese ha iniziato a studiare i dossier sul tavolo. E non sono pochi. Il primo da affrontare è quello della futura guida deldi: l’idea circolata nelle scorse settimane è quella di prolungare di un anno il contratto in scadenza a fine 2025 di Manuel Legris. Il motivo? Aspettare che l’étoile Roberto Bolle esaurisca i suoi impegni contrattuali da solista in giro per il mondo per poter prendere il posto proprio di Legris. Le premesse, però, non fanno pensare a una soluzione così semplice, anche perché in primavera, quando è arrivato il “no” al secondo mandato di Meyer, il coreografo francese ha annunciato ai danzatori la decisione di non proseguire la sua collaborazione col Piermarini.