Agi.it - Palazzo rischia il crollo a Roma, evacuati gli altri due vicini

AGI - È un vero e proprio dramma quello che stanno vivendo 30 nuclei familiari, oltre 100 persone, tra cui disabili, abitanti di una palazzina nel quartiereno Aurelio. I vigili del fuoco del Comando Provinciale - dopo aver informato il Gabinetto del Sindaco Roberto Gualtieri, la polizia locale diCapitale, il commissariato Aurelio della polizia di stato, la protezione civile diCapitale, il Municipio XIII e la Commissione Sicurezza Statica Edifici Privati -, hanno, disposto l'evacuazione dell'immobile di via Ennio Bonifazi 6 - oltre a quello del civico 4 -, dopo un controllo su una palazzina pericolante - già evacuata un anno fa -, che si trova nelle vicinanze, all'altezza di largo Gregorio XIII. Gli 'sfollati' sono ora in grande difficolà' e non sanno quando torneranno nelle loro case.