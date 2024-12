Liberoquotidiano.it - Napoli: M5s, 'solidarietà a Borrelli, suo coraggio esempio per cittadini'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Al collega di Avs Francesco Emiliova la pienadel M5S per l'ennesima aggressione subita durante la sua ultimasa denuncia pubblica. Il suoin prima linea contro illegalità, soprusi e ingiustizie incarna perfettamente lo spirito con cui pensiamo si debba servire la collettività in politica e nelle istituzioni ed è unvirtuoso per i. Conoscendo la determinazione con cuisi batte dalla parte dei più deboli, siamo certi che non sarà questo ennesimo episodio increscioso a fermarlo". Lo afferma il gruppo M5S alla Camera.