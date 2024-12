Terzotemponapoli.com - Napoli-Lazio vista da Marco Ballotta

, il giorno dopo: l’ex portiere (anche dei biancocelesti)a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Nel giro di tre giorni, i biancocelesti hanno inflitto una doppia sconfitta al. Come analizzerebbe queste due partite?“Sono due partite diverse. Per quanto riguarda quella di Coppa Italia, penso che ne abbiate già parlato abbastanza: è stata caratterizzata da un grande turnover, con molti giocatori che hanno trovato meno spazio. Tuttavia, anche in queste situazioni vanno in campo giocatori validi, quindi si tratta semplicemente di una partita andata male. Nel campionato, invece, ho avuto modo di vedere lacontro il Parma, e anche se hanno perso quella gara, è evidente che non si tratta di una casualità se sono lì.