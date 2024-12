Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, pino si abbatte su due auto in sosta a Forlimpopoli

(Forlì-Cesena), 9 dicembre 2024 - La pioggia e il vento che in queste ore stanno investendo il territorio iniziano a lasciare strascichi. A farne le spese sono state due, una Fiat Punto e una Ford, parcheggiate presso l’incrocio tra via della Madonna e viale Matteotti a, che sono state investite dal crollo di unmarittimo. L’albero, crollato nel pomeriggio di oggi, si è abbattuto sui due mezzi andando a sollevare con le proprie radici anche l’asfalto del marciapiede. Fortunatamente non erano presenti persone all’interno degliveicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per delimitare l’area del crollo.