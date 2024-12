Dilei.it - Luca Tommassini torna su Instagram dopo il furto: “Non riesco a darmi pace”

Trascorrere un’intera vita costruendo qualcosa di proprio, mettendo su una casa che diventa non solo un “tetto sopra alla testa” ma anche uno scrigno di ricordi, traguardi, successi. Poi, all’improvviso, qualcuno decide di mandare tutto all’aria, di privarti con violenza di quanto ti è più caro., il celebre coreografo, aveva già raccontato delsubito nella sua casa di campagna a opera di una banda di ladri armati ma, a distanza di qualche giorno, ha dato qualche aggiornamento sulla situazione. Che non è affatto rassicurante.in lacrime per i suoi gattiSono lacrime amare quelle di, che riesce a mantenere una certa calma nel nuovo video condiviso su, almeno fino a quando non tocca un argomento a lui molto caro: i suoi gatti. Per stessa ammissione del coreografo, quando i ladri sono entrati in casa mettendo tutto sottosopra e rubando oggetti e cimeli per lui preziosissimi a farne le spese sono stati anche i suoi adorati animali da compagnia, la maggior parte dei quali risultano scomparsi.