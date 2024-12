.com - Jesi / Fioretto giovanile: sul podio Trombetti, Felici oltre a Caprari e Stacchiotti

Tutti giovani atleti che si allenano al club Scherma di via Solazzi. Da segnalare tanti altri ottimi piazzamenti, 9 dicembre 2024 – Si è conclusa ieri pomeriggio la 1^ Prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” diad Ancona.Al “PalaIndoor” numerose le gare in programma durante l’evento schermistico dedicato alla categoria Under 14 e alla 1^ Prova Nazionale Paralimpica e Non Vedenti.CATEGORIA GIOVANISSIMIIl 2° piazzamento di Diegonei Giovanissimi2° posto perDiego del Club Scherma, seguito al 10° posto dal compagno di squadra Jacopo Belfiore. 77° Lorenzo Bettini del Club Scherma Senigallia; 93° Francesco Latini del Club Scherma Fabriano.CATEGORIA GIOVANISSIME12° piazzamento per Emma Ciarimboli del Club Scherma; 37° Gaia Zaccheri del Club Scherma Senigallia; 59° Chiara Rocchetti del Club Scherma; 63° Anna Care del Club Scherma Senigallia; 81° Giulia Pistola del Club Scherma; 95° Dalia Febo del Club Scherma Fabriano.