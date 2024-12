Ilfattoquotidiano.it - Il Bitonto C5 femminile derubato a Milano, non può scendere in campo: “Si parla sempre della criminalità al Sud, eppure…”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una brutta trasferta milanese per ilC5, squadra di calcio a 5provincia di Bari. No, non perché è arrivata una pesante sconfitta contro la capolista Kick off, ma perché il match non si è mai disputato. Il motivo? Un furto subito poco primagara, quando dei ladri hanno svaligiato i due furgoni del team, portandosi via materiale tecnico e documenti. Quella che poteva essere una bella domenica di sport al palazzetto di San Donato Milanese, si è rivelata una giornata piena di amarezza e sdegno.“A causasottrazione degli zaini delle nostre atlete dal pullmino oggi non potremoinnella partita contro la Kick Off. Ringraziamo i tanti Bitontini che ci hanno raggiunto a San Donato Milanese. La loro amarezza ci spezza il cuore e torneremo a casa avendo negli occhi i loro volti, ma non finiremo mai di ringraziarli per aver percorso tanti chilometri in un giorno di festa per seguirci.