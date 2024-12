Lapresse.it - Congo, Oms indaga su malattia e morti

Sono attesi all’Istituto Superiore di Sanità i campioni del paziente di Lucca che aveva presentato sintomi influenzali potenzialmente riconducibili alla misteriosa che sta mietendo vittime in. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, i campioni sono stati prelevati dai Nas e sono in viaggio verso l’Iss dove verranno effettuate tutte le analisi del caso. Il paziente era stato ricoverato il 22 novembre ed era stato dimesso il 3 dicembre perché guarito.Oms: In401 casi e 31 decessi accertatiA proposito dellamisteriosa registrata nelle ultime settimane nella Repubblica Democratica dele dei decessi che sono stati registrati, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fatto sapere che “sono in corso esami di laboratorio per determinare la causa esatta” e che, “in questa fase, è anche possibile che più di unastia contribuendo ai casi e ai decessi”.