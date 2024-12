Ilrestodelcarlino.it - Aumentano le malattie professionali. A Fermo salgono anche gli infortuni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Crescono le, diminuiscono gli. Nel periodo gennaio-ottobre 2024, si registrano in Italia 13.964di cui 15 mortali. Rispetto allo stesso periodo del 2023, c’è una diminuzione pari a – 1,6 per cento.invece le: sono 6.686 contro le 5.596 del 2023. E’ questo il quadro che emerge dai dati Inail, elaborati dall’Ires Cgil Marche. La segretaria regionale Loredana Longhin parla di un’esplosione di: "Il lavoro oggi fa ammalare come 50 anni fa, siamo preoccupati, nella regione assistiamo ad un’esplosione delleche sono cresciute del 19,5 percento rispetto all’anno precedente". In provincia dilesono cresciute del +10,5 per cento e nel Piceno del + 9,5 per cento. Lepiù denunciate riguardano il sistema osteomuscolare, il sistema nervoso, seguito dalleall’orecchio.