Ad Aulla un viaggio nella biblioteca di Giorgio Spini

Massa Carrara, 9 dicembre 2024 – Undiattraverso le dediche sui libri, per raccontare una vita di studio, ricerca, amici, intellettuali. Si svolgerà il 14 dicembre, con inizio alle ore 10.30, allacivica Salucci-di(Massa Carrara) l'evento “Al chiarissimo prof..”. Verranno messe in mostra le dediche che vari personaggi della storia e della cultura hanno scritto sui libri che avevano inviato a. Il programma prevede i saluti del sindaco diRoberto Valettini e gli interventi del presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo, di Franco Cardini già assistente ordinario ditra il 1971 e il 1985 e dellaria e archivista Marina Carbone. Interverrà anche il professor Franco Bonatti per ricordare lo storico lunigianese Giulivo Ricci, a 100 anni dalla nascita.