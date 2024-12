Ilrestodelcarlino.it - Secondo rogo in via Sirani. Nel video spunta un uomo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è unche immortala i momenti in cui è scoppiato l’altro incendio in via1, ilnel giro di tre settimane: si vede unscappare dalla finestra dell’appartamento al piano terra. Ma le immagini sono sgranate e non si riesce a distinguere bene la persona. La ripresa è di una telecamera di un esercizio pubblico nelle vicinanze del luogo dell’incendio, scoppiato la sera di giovedì, attorno alle 23.30. E di nuovo i residenti di quella palazzina (sono undici le famiglie che vi abitano) si sono visti costretti a scappare, chi scalzo, chi in pigiama, chi in camicia da notte, per raggiungere la strada e scampare al fumo e alle fiamme. Era già accaduto l’11 novembre e ilera partito sempre da quell’appartamento al piano terra, che dopo l’incendio era rimasto disabitato.