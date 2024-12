Ilgiorno.it - Natale a Rozzano: inaugurata la pista di pattinaggio e il villaggio di Babbo Natale

Al via la grande magia delin città con l’apertura delladiin piazza Foglia. "on ice" segna l’avvio ufficiale delle iniziative natalizie. Il ricco calendario di eventi è stato inaugurato ieri con l’esibizione della pattinatrice Maya Alessandra, la presenza della banda e della protezione civile che distribuiva vin brulè e cioccolata calda. I bambini hanno pattinato gratuitamente durante la mattinata. Presenti all’evento il vicesindaco Maria Laura Guido, gli assessori e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Gli appuntamenti proseguono questa sera, alle 21, per il concerto dia cura dell’Ensemble Harmonium presso la chiesa di Sant’Ambrogio aVecchio, l’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Inoltre, da non perdere ildiin piazza Foglia dalle ore 10.